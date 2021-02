Nicola: “I due positivi? Non cerco alibi. Noi e il Cagliari abbiamo una rosa non da zona retrocessione” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Davide Nicola, tecnico del Torino, ha commentato la gara di domani che vedrà contrapposti i suoi al Cagliari, in una sfida salvezza molto delicata. Queste le sue parole: “I due positivi? Ho fatto una battuta con loro, mi avete tolto due problemi. Reagisco in maniera pratica: ne abbiamo altri, sono fiducioso in linea con quello con ciò che dico alla squadra. Non cerco alibi e non spreco energia. Auguro loro di rimettersi quanto prima”. Ha ricevuto tanti attestati di stima dalla squadra: “Fa piacere, vedo un gruppo che lavora con passione e dedizione. Sanno che mi butterei nel fuoco per proteggerli, è la base per costruire qualcosa di importante. E determinante per fare ciò che vogliamo. Non è difficile andare d’accordo con me, basta metterci passione e i valori di dare sempre il ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 febbraio 2021) Davide, tecnico del Torino, ha commentato la gara di domani che vedrà contrapposti i suoi al, in una sfida salvezza molto delicata. Queste le sue parole: “I due? Ho fatto una battuta con loro, mi avete tolto due problemi. Reagisco in maniera pratica: nealtri, sono fiducioso in linea con quello con ciò che dico alla squadra. None non spreco energia. Auguro loro di rimettersi quanto prima”. Ha ricevuto tanti attestati di stima dalla squadra: “Fa piacere, vedo un gruppo che lavora con passione e dedizione. Sanno che mi butterei nel fuoco per proteggerli, è la base per costruire qualcosa di importante. E determinante per fare ciò che vogliamo. Non è difficile andare d’accordo con me, basta metterci passione e i valori di dare sempre il ...

