L’infortunio di Bennacer: il centrocampista del Milan di nuovo out (Di giovedì 18 febbraio 2021) Un altro infortunio per Bennacer. Il Milan è in campo per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, una partita che può già indirizzare la qualificazione. I rossoneri sono in campo contro la Stella Rossa, nel primo tempo gol annullato a Theo Hernandez per un fallo di mano. Al 39? una tegola per l’allenatore Stefano Pioli, il centrocampista Bennacer è stato costretto al cambio per un problema fisico. Al suo posto è entrato Tonali, le condizioni del calciatore verranno valute nelle prossime ore. Al 42? il match si sblocca con un autogol di Pankov, il Milan adesso dovrà mantenere il prezioso risultato di vantaggio. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 18 febbraio 2021) Un altro infortunio per. Ilè in campo per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, una partita che può già indirizzare la qualificazione. I rossoneri sono in campo contro la Stella Rossa, nel primo tempo gol annullato a Theo Hernandez per un fallo di mano. Al 39? una tegola per l’allenatore Stefano Pioli, ilè stato costretto al cambio per un problema fisico. Al suo posto è entrato Tonali, le condizioni del calciatore verranno valute nelle prossime ore. Al 42? il match si sblocca con un autogol di Pankov, iladesso dovrà mantenere il prezioso risultato di vantaggio. L'articolo CalcioWeb.

prince89ferreri : Dispiace per l’ennesimo infortunio, ma prima Bennacer è stato uno dei peggiori in campo, errori banali e grossolani per uno come lui. - Sergio37075361 : RT @NonEvoluto: #StellaRossaMilan Termina un primo tempo non bello ma che vede i ragazzi in vantaggio. Importante aver sboccato una gara ch… - NonEvoluto : #StellaRossaMilan Termina un primo tempo non bello ma che vede i ragazzi in vantaggio. Importante aver sboccato una… - CalcioWeb : L' @acmilan è preoccupato per le condizioni del centrocampista #Bennacer - Er_ninazza : RT @supersonico1986: Al netto del dispiacere per l'infortunio di Bennacer (che io amo), non lo avrei comunque messo al derby perchè stava d… -

Ultime Notizie dalla rete : L’infortunio Bennacer Calcio Milan-Celtic: scozzesi già eliminati, il Diavolo vuole i sedicesimi Fabio Casati 1 mese fa BetStars News – Italia