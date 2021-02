Lenzi Sapienza | “Più tecnologia per contrastare il diabete”

Leggi su dire

(Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA – “Avvicinare il diabetologo al proprio paziente è fattore critico di successo e le nuove tecnologie in questo senso possono giocare un ruolo centrale, consentendo di superare alcuni ostacoli tipici della gestione di una patologia così complessa e ad elevata prevalenza come il diabete”. A dirlo il professor Andrea Lenzi, ordinario di Endocrinologia all’Università Sapienza di Roma, intervenendo al Dialogue meeting web promosso dalla rivista di politica sanitaria ‘Italian Health Policy Brief’. Al centro dell’incontro, in particolare, i nuovi sistemi che consentono di misurare i livelli glicemici in continuo (FGM) e a distanza (CGM), semplificando “non poco la vita dei pazienti” che devono controllarli più volte nel corso della giornata.