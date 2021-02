Lazio zona gialla fino a quando? Ecco quando rischia di diventare arancione (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Regione Lazio rischia di diventare arancione? E’ questo quello che si chiedono in tanti da giorni, ora ancora di più perché si avvicina la data che potrebbe cambiare nuovamente “colore” all’Italia. Sì, perché domani gli esperti della cabina di regia si riuniranno per il solito monitoraggio del venerdì e molte Regioni/Province Autonome potrebbe passare da una zona all’altra, tenendo in considerazione l’Rt e i 21 parametri di rischio. E il Lazio dovrà “abbandonare” la fascia gialla? Ricordiamo che la Regione è in questa zona dal 1 febbraio con misure sì da rispettare, ma con degli allentamenti: bar e ristoranti possono aprire al pubblico fino alle 18 (resta in ogni caso il divieto di asporto per i bar e altri esercizi simili senza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Regionedi? E’ questo quello che si chiedono in tanti da giorni, ora ancora di più perché si avvicina la data che potrebbe cambiare nuovamente “colore” all’Italia. Sì, perché domani gli esperti della cabina di regia si riuniranno per il solito monitoraggio del venerdì e molte Regioni/Province Autonome potrebbe passare da unaall’altra, tenendo in considerazione l’Rt e i 21 parametri di rischio. E ildovrà “abbandonare” la fascia? Ricordiamo che la Regione è in questadal 1 febbraio con misure sì da rispettare, ma con degli allentamenti: bar e ristoranti possono aprire al pubblicoalle 18 (resta in ogni caso il divieto di asporto per i bar e altri esercizi simili senza ...

