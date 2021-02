La rivoluzione del judoka iraniano, che combatte in Israele e non potrà più tornare a casa (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dal 2019 non può più tornare a casa. Perché quando ai Mondiali di Judo in Giappone nel 2019 l’Iran gli impose di non combattere contro un avversario ebreo, lui scelse di disobbedire. E ora Saeid Mollaei sta gareggiando in Israele, difendendo i colori della Mongolia. I media israeliani ne parlano come di un rivoluzionario coraggioso. La sua storia è effettivamente incredibile. L’ha raccontata la BBC, ed inizia il 28 agosto 2019. Agli ottavi di finale, Mollaei deve sfidare il campione olimpico, il russo Khasan Khalmurzaev. Ma pochi minuti prima di salire sul tatami, il suo allenatore iraniano riceve una telefonata dal vice ministro dello Sport di Teheran, Davar Zani, che gli ordina di ritirarlo dalla gara per evitare un possibile incontro nei turni successivi con Sagi Muki, l’israeliano che diventerà poi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dal 2019 non può più. Perché quando ai Mondiali di Judo in Giappone nel 2019 l’Iran gli impose di nonre contro un avversario ebreo, lui scelse di disobbedire. E ora Saeid Mollaei sta gareggiando in, difendendo i colori della Mongolia. I media israeliani ne parlano come di un rivoluzionario coraggioso. La sua storia è effettivamente incredibile. L’ha raccontata la BBC, ed inizia il 28 agosto 2019. Agli ottavi di finale, Mollaei deve sfidare il campione olimpico, il russo Khasan Khalmurzaev. Ma pochi minuti prima di salire sul tatami, il suo allenatorericeve una telefonata dal vice ministro dello Sport di Teheran, Davar Zani, che gli ordina di ritirarlo dalla gara per evitare un possibile incontro nei turni successivi con Sagi Muki, l’israeliano che diventerà poi ...

