In treno con il Gruppo FS | il viaggio in sicurezza e green

Il treno è il mezzo più sostenibile e sicuro, anche durante l'emergenza sanitaria da Covid-19. L'incertezza legata al periodo pandemico, ha però reso evidenti due certezze: la necessità di accelerare verso la creazione di un futuro sostenibile e green, e di porre un'attenzione ancora maggiore verso le esigenze delle persone. Sostenibilità e tutela della salute che sono una priorità per il Gruppo FS Italiane guidato dall'Amministratore delegato Gianfranco Battisti, già da prima della pandemia. L'impegno del Gruppo FS per contrastare il Covid-19 è fatto di interventi grandi e piccoli: dai 18 mila dispenser di gel igienizzante sui treni regionali, Frecce e InterCity, ai safety kit distribuiti a bordo dei Frecciarossa e Frecciargento fino alle 135mila carrozze sanificate e alle misure di separazione per i flussi in ...

