In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Febbraio: Sarà "continuità". Il premier delude Renzi su Recovery, Mes e task force; e Salvini su euro, Covid e Russia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ammucchiata Il Sì bulgaro e scontato al Senato Ma 15 contrari e 7 assenti tra i 5S La fiducia a quota 262. Il voto. Draghi ringrazia Conte però non convince la fronda M5S La Lega, costretta a incassare le frecciate, ottiene un contentino di Luca De Carolis Dire e non dire di Marco Travaglio Ieri Draghi ha parlato 53 minuti, 13 in più di Conte per la fiducia giallorosa e 18 in meno di Conte per la fiducia gialloverde. Ma questi sono dettagli trascurabili, almeno per noi che badiamo al sodo, diversamente dai turiferari che annunciavano da giorni un discorso di mezz'ora al massimo per inaugurare la "rivoluzione del Covid-19 – L'ondata infinita Le varianti spingono cinque regioni verso la zona arancione Rischia la zona rossa l'Abruzzo dove le varianti si diffondono, i contagi sono aumentati del 20% nell'ultima settimana, c'è il record di ricoveri in ...

