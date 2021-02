Governo Draghi, Salvini: 'Superate emergenze torneremo a dividerci' (Di giovedì 18 febbraio 2021) 'Ho 47 anni e non ho mai vissuto un periodo come questo. Tutti devono dare il loro contributo e fare la loro parte al di là delle bandiere. Superata l'emergenza torneremo a dividerci. In questo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 febbraio 2021) 'Ho 47 anni e non ho mai vissuto un periodo come questo. Tutti devono dare il loro contributo e fare la loro parte al di là delle bandiere. Superata l'emergenza. In questo ...

matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - stanzaselvaggia : Quindi Italia Viva fa cadere il governo per il mes e oggi “Draghi, lei è il nostro mes”, la Lega anni di battaglie… - Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - stella6615 : RT @Dakini02478820: l'intervento di fratelli d'Italia che ha dichiarato il dissenso al governo Draghi è stato interrotto dalla Rai ed è st… - RobertoSignore7 : RT @enrico_farda: Ho sempre considerato lo slogan #unovaleuno un'idiozia. Ascolti #Draghi e pensi che non si potrà mai perdonare al #M5S a… -