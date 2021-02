Gatto eroe difende i bimbi dall’attacco di un serpente velenoso: morso e deceduto in 24 ore (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tragedia nel Queensland dove un Gatto è intervenuto istintivamente per difendere due bambini che giocavano in giardino dall’attacco di un serpente molto velenoso. Ma è stato morso ed è morto Un Gatto è morto dopo aver salvato dei bambini dal morso di un serpente velenoso. È accadut nel Queensland, in Australia, dove un Gatto domestico L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tragedia nel Queensland dove unè intervenuto istintivamente perre due bambini che giocavano in giardinodi unmolto. Ma è statoed è morto Unè morto dopo aver salvato dei bambini daldi un. È accadut nel Queensland, in Australia, dove undomestico L'articolo NewNotizie.it.

