Fonseca: 'Dzeko e Mayoral insieme? Non lo escludo in futuro' (Di giovedì 18 febbraio 2021) BRAGA (Portogallo) - Paulo Fonseca sorride per il ritorno al gol di Dzeko e per il successo a Braga della sua Roma, che ha ipotecato il passaggio agli ottavi di finale di Europa League: " Dzeko ha ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 18 febbraio 2021) BRAGA (Portogallo) - Paulosorride per il ritorno al gol die per il successo a Braga della sua Roma, che ha ipotecato il passaggio agli ottavi di finale di Europa League: "ha ...

SkySport : Braga-Roma, Fonseca: 'Grande spirito di squadra. Dzeko? Importante segni, non la fascia' - angelomangiante : Una serata europea dominando il Braga, terzo nel campionato portoghese a un solo punto dal Porto. Roma compatta, so… - FabioDiSomma98 : RT @angelomangiante: Una serata europea dominando il Braga, terzo nel campionato portoghese a un solo punto dal Porto. Roma compatta, solid… - aquilinofilm : RT @SkySport: Braga-Roma, Fonseca: 'Grande spirito di squadra. Dzeko? Importante segni, non la fascia' - yacco500 : RT @SkySport: Braga-Roma, Fonseca: 'Grande spirito di squadra. Dzeko? Importante segni, non la fascia' -