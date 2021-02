Fise - Cavallo Magazine assieme per crescere

Sportequestri : @cavallomagazine è Official Media Partner della FISE ???? Scopri di più ?? - Sportequestri : Italia Polo Challenge 2021: a Cortina d’Ampezzo neve e cavallo nel segno della tradizione ????… -

La storica testata leader in Italia per gli sport equestri sarà, infatti, Official Media Partner della Federazione, condividendo con la, oltre alla grande passione per il mondo dela 360 ...Magazine sarà, infatti, Official Media Partner della Federazione, condividendo con lala grande passione per il mondo dela 360 gradi. Valorizzazione e divulgazione degli sport ...Un nuovo entusiasmante cammino vedrà insieme per tutto il 2021 Cavallo Magazine e la Federazione Italiana Sport Equestri. La storica testata leader in Italia per gli sport equestri sarà, infatti, Offi ...Si è concluso il Campionato Invernale di Salto Ostacoli Fise per la Puglia e la Basilicata all’Horse Club Terra Jonica, a ridosso di quelle che vengono le definite le Tagghjate, a valle del versante O ...