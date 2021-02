Dayane Mello | scoppia una nuova lite con Rosalinda | “Ormai la coppia vince | è strategia Basta fare la suora”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) La pace traè durata quanto un gatto in tangenziale. Ieri sera al Tommaso Zorzi Late Night Show la Cannavò e Andrea Zenga hanno dimostrato una buona affinità durante il gioco ‘delle coppie’ e la bella brasiliana è sembrata quasi infastidita. Dopo lo show di Tommaso,ha lanciato una frecciatina velenosissima alla sua amica: “è lachemica l’amicizia. Non hanno mai fatto vedere niente su di noi, mentre su voi due sì. Se la vostra è? Chi lo sa“. Da brava drama queen laha lasciato la scena subito dopo la sua shade esi è sfogata con Stefania e Zelletta. “Hanno fatto 200.000 cose sulla nostra amicizia. Ma cosa cavolo sta ...

Era scoppiata a piangere davanti a Pierpaolo Pretelli e. 'Loro? Sono un gruppo naturale che si è creato e mi hanno piano piano isolato, non voglio sindacare le nomination ma le loro ...Stefano Sala interviene sulla nomination di Giulia Salemi: ecco cosa ha detto L'ex compagno diha scritto un messaggio di sostegno in favore di Giulia Salemi , dopo mesi di silenzio. ...Il ragazzo si era collegato dal Brasile per parlare con la modella e farle forza e, nel corso del collegamento, aveva speso parole di ringraziamento anche verso Rosalinda Cannavò, ex Adua Del Vesco, c ...Dayane Mello. PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE >>> Dayane Mello contro Stefania Orlando: le accuse sono molto gravi. “In questo momento mi sono staccata da Rosalinda. Basterebbe anche solo e soltanto ques ...