Dalla Camera fiducia al Governo Draghi con 535 sì (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Via libera dall’Aula della Camera alla fiducia al Governo Draghi. I voti favorevoli sono stati 535, i contrari 56 e gli astenuti 5. Erano presenti 596 deputati, di cui 591 votanti.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Via libera dall’Aula dellaallaal. I voti favorevoli sono stati 535, i contrari 56 e gli astenuti 5. Erano presenti 596 deputati, di cui 591 votanti.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Gio53272615 : RT @GiorgiaMeloni: ?? #FratellidItalia voterà NO all'ennesimo governo con Pd, M5S e Italia Viva: non si può ricostruire l'Italia con chi l’h… - claudiantin : RT @GiorgiaMeloni: ?? #FratellidItalia voterà NO all'ennesimo governo con Pd, M5S e Italia Viva: non si può ricostruire l'Italia con chi l’h… - zazoomblog : Dalla Camera fiducia al Governo Draghi con 535 sì - #Dalla #Camera #fiducia #Governo - Frances25551623 : RT @RosarioPorzio1: @IlZebraapois @SoniaLaVera O forse sarebbe meglio che IL POPOLO li espellesse TUTTI ? SIA DAL SENATO CHE DALLA CAMERA ? - curioso_molto : RT @GiorgiaMeloni: ?? #FratellidItalia voterà NO all'ennesimo governo con Pd, M5S e Italia Viva: non si può ricostruire l'Italia con chi l’h… -