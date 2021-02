Cortina 2021, perché l'assenza della coach iraniana è un'offesa a tutte le donne (Di giovedì 18 febbraio 2021) Cortina 2021, Mondiali di sci alpino - Samira Zargari è l'allenatrice della nazionale iraniana di sci alpino, ma nonostante questo non è presente insieme alle sue atlete ai Mondiali di Cortina. Non per un infortunio, un problema col visto, o un qualcosa di relativo alla pandemia in corso, ma perché il marito semplicemente ha detto di no. In base alla legge iraniana infatti, anche quando una donna è in possesso di un regolare documento di espatrio, il permesso del marito è mandatario per poter lasciare il paese. Permesso che il marito può revocare di volta in volta. La Federsci iraniana ha fatto sapere con una nota di aver provato fino all'ultimo a risolvere la situazione, ma che il marito di Zargari è stato irremovibile. Tanto che le atlete sono in ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 18 febbraio 2021), Mondiali di sci alpino - Samira Zargari è l'allenatricenazionaledi sci alpino, ma nonostante questo non è presente insieme alle sue atlete ai Mondiali di. Non per un infortunio, un problema col visto, o un qualcosa di relativo alla pandemia in corso, mail marito semplicemente ha detto di no. In base alla leggeinfatti, anche quando una donna è in possesso di un regolare documento di espatrio, il permesso del marito è mandatario per poter lasciare il paese. Permesso che il marito può revocare di volta in volta. La Federsciha fatto sapere con una nota di aver provato fino all'ultimo a risolvere la situazione, ma che il marito di Zargari è stato irremovibile. Tanto che le atlete sono in ...

