Ciclismo | Classiche del Belgio chiuse al pubblico fino al Giro delle Fiandre di aprile

RaiSport : ?? #Ciclismo Le #classichedelnord in #Belgio a porte chiuse La decisione degli organizzatori alla luce della situa… - ciclismo_stt : Trentin proiettato sulle classiche belghe: «sensazioni buone» - sportrentino_it : Trentin proiettato sulle classiche belghe: «sensazioni buone» -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Classiche

Rai Sport

Ledel Nord in Belgio si svolgeranno senza pubblico. Lo hanno annunciato gli organizzatori, alla luce dell'evoluzione della situazione sanitaria legata alla pandemia. La decisione riguardera' ...... l'UAE Tour sarà fondamentale come avvicinamento alla Tirreno - Adriatico e alle altrecome la Milano - Sanremo o le gare primaverili in Belgio". L'annuncio, atteso da tutto il...Le classiche del Belgio proseguiranno senza spettatori al Giro delle Fiandre, che si disputerà il prossimo 4 aprile. Gli organizzatori delle Flanders Classics non hanno avuto altra scelta a causa dell ...Le classiche del Nord in Belgio si svolgeranno senza pubblico. Lo hanno annunciato gli organizzatori, alla luce dell'evoluzione della situazione sanitaria legata alla pandemia. La decisione riguard ...