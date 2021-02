Bonus Inps | novità febbraio | contributo da 100 euro anche ai disoccupati Naspi

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Dal prossimo 23verrà erogato dall’ilIrpef da 100aiche percepiscono l’indennità da disoccupazione tramite laLaspetta a tutti coloro che perdono il lavoro per cause non imputabili alla propria volontà e che hanno 13 settimane contributive negli ultimi 4 anni, oltre a 30 giorni di lavoro effettivo nell’ultimo anno. Ha un importo pari al 75% della media delle retribuzioni percepite negli ultimi 4 anni. Da, appunto, a questo importo si aggiunge, per chi rientra nei requisiti,ilda massimo 100Irpef 100in arrivo: l’exRenzi Si tratta ...