Ancona spinge in alto i contagi Covid nelle Marche | 532 nuovi positivi in un giorno Le vaccinazioni per fasce d' età

Epidemia di coronavirus, sono stati 532 i nuovi positivi segnalati oggi, giovedì 18 febbraio, dal gores nelle Marche. Un dato in salita, spinto ancora una volta dalla provincia di Ancona, 'responsabile' di quasi la metà dei contagi. Resta in linea con gli ultimi giorno la percentuale di positività: è risultato infetto il 22,8% dei 2.329 tamponi molecolari nuove diagosi testati.