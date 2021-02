Anche gli scarponi da sci oggi si possono riciclare (Di giovedì 18 febbraio 2021) Gli scarponi da sci è sono composti in media da 120 componenti, tra plastici e metallici, che poi, a fine vita, finiscono in una discarica, bruciati molto probabilmente. Il gruppo Tecnica, in collaborazione con l’Università di Padova, ha ideato Recycle Your Boots, un progetto di economia circolare per trasformare gli scarponi usati in materiali di seconda generazione, che ha presentato a Cortina durante i Campionati del Mondo di sci alpino 2021. L’obiettivo dell’azienda è infatti quello di creare una sinergia virtuosa tra produttori, negozianti e consumatori con l’obiettivo di abbattere le emissioni di CO2 e il dispendio di risorse energetiche. «La nostra è una realtà familiare molto vicina alle esigenze del consumatore, inoltre il nostro playground è la natura, quindi è nostro interesse, oltre che nostro dovere, proteggere l’ambiente. Dobbiamo essere ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Glida sci è sono composti in media da 120 componenti, tra plastici e metallici, che poi, a fine vita, finiscono in una discarica, bruciati molto probabilmente. Il gruppo Tecnica, in collaborazione con l’Università di Padova, ha ideato Recycle Your Boots, un progetto di economia circolare per trasformare gliusati in materiali di seconda generazione, che ha presentato a Cortina durante i Campionati del Mondo di sci alpino 2021. L’obiettivo dell’azienda è infatti quello di creare una sinergia virtuosa tra produttori, negozianti e consumatori con l’obiettivo di abbattere le emissioni di CO2 e il dispendio di risorse energetiche. «La nostra è una realtà familiare molto vicina alle esigenze del consumatore, inoltre il nostro playground è la natura, quindi è nostro interesse, oltre che nostro dovere, proteggere l’ambiente. Dobbiamo essere ...

