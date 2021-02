Amici 20 | Rosa come Aka7even | la scelta non convince | è scontro

(Di giovedì 18 febbraio 2021) La ballerina si è proposta per andare in sfida dopo che lo ha fatto anche il suo fidanzato Deddy: il cantante di Yellow era stato criticato per aver fatto la stessa cosa con Martina L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Trash99737758 : @giulia836 @TOMMASO73920338 Tutti migliori amici dell'anno siete Invece una che va dicendo per tutta casa che l'am… - Sara51068792 : RT @AmiciUfficiale: La classifica data dalla media dei voti dei professori di canto dopo la verifica, la crisi di Rosa… Questo e tanto altr… - interistadoc_ : RT @coipantaleopa: rendiamoci conto che il daytime di amici finisce con rosa e acapulco che si prendono a parolacce e sono sul punto di tir… - nevrsland : RT @coipantaleopa: rendiamoci conto che il daytime di amici finisce con rosa e acapulco che si prendono a parolacce e sono sul punto di tir… - VGfvip : @nelnomedeltrash Sai qual è la cosa bella che i nostri sono nati come amici e c’è stato tutto un processo fino ad a… -

La ballerina si è proposta per andare in sfida dopo che lo ha fatto anche il suo fidanzato Deddy: il cantante di Yellow era stato criticato per aver fatto la stessa cosa con ...Dai Club Dogo alla musica napoletana, alle ballad, coach addi Maria de Filippi, 'vengo dalla ... No?' E lei ne è uscita fortificata? 'Mi sono guardata dentro, ho visto unapiena di spine, un ...La ballerina si è proposta per andare in sfida dopo che lo ha fatto anche il suo fidanzato Deddy: il cantante di Yellow era stato criticato per aver fatto la stessa cosa con Martina ...Nella corsa verso il serale potrebbe arrivare un nuovo protagonista: il cantante Sergio, voluto da Anna Pettinelli. Gli allievi, dopo aver rifiutato di ...