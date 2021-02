Amadeus: “Ibra non farà il pendolare, aspettatevi di tutto da lui” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il conduttore e direttore artistico ha parlato a “La Gazzetta dello Sport” Il clima derby si respira e si vive anche lontano da Milano, in quel di Sanremo, dove il conduttore e direttore artistico del Festival, Amadeus, si trova. È infatti un grande tifoso nerazzurro così come la sua “spalla”, l’ironico Fiorello. Se l’anno scorso all’Ariston, lato sport, c’era Cristiano Ronaldo questa volta ci sarà Ibrahimovic. Amadeus ne ha così parlato in vista del derby di domenica a “Gazzetta dello Sport”. Nell’intervista non mancano gli elogi all’Ibra giocatore, definito un personaggio carismatico, educato e professionale al massimo. Il direttore artistico di Sanremo stempera anche la vicenda scontro tra lo svedese e l’attaccante nerazzurro Lukaku: “Mi tocca stare attento. Abbiamo posato per le foto di rito, io sono alto 1,84, di ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il conduttore e direttore artistico ha parlato a “La Gazzetta dello Sport” Il clima derby si respira e si vive anche lontano da Milano, in quel di Sanremo, dove il conduttore e direttore artistico del Festival,, si trova. È infatti un grande tifoso nerazzurro così come la sua “spalla”, l’ironico Fiorello. Se l’anno scorso all’Ariston, lato sport, c’era Cristiano Ronaldo questa volta ci saràhimovic.ne ha così parlato in vista del derby di domenica a “Gazzetta dello Sport”. Nell’intervista non mancano gli elogi all’giocatore, definito un personaggio carismatico, educato e professionale al massimo. Il direttore artistico di Sanremo stempera anche la vicenda scontro tra lo svedese e l’attaccante nerazzurro Lukaku: “Mi tocca stare attento. Abbiamo posato per le foto di rito, io sono alto 1,84, di ...

