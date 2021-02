A casa della sorella del boss, “nulla da dire” = (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Qui non abbiamo nulla da dire”. La voce che risponde a chi suona il citofono dell’anonima palazzina a un piano e’ altrettanto anonima. L’abitazione e’ quella di Rosetta Cutolo, la sorella piu’ anziana del boss morto a Parma in regime di carcere duro nelle scorse ore. E’ la stessa casa di Ottaviano che il 9 febbraio 1993 la sorella di ‘don Raffaele’ lascio’ dopo anni di latitanza, coperta dal suo sacerdote confessore, invitata anche dal boss a consegnarsi. La donna era sfuggita il 12 settembre 1981 a un blitz nel castello Mediceo, 50 stanze comprato da Cutolo dalla marchesa Maria Capece Minutolo per 270 milioni nel quale la polizia arresto’ diversi componenti di punta della Nuova camorra organizzata e sequestro’ documenti e mappe. Rosetta doveva ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Qui non abbiamoda”. La voce che risponde a chi suona il citofono dell’anonima palazzina a un piano e’ altrettanto anonima. L’abitazione e’ quella di Rosetta Cutolo, lapiu’ anziana delmorto a Parma in regime di carcere duro nelle scorse ore. E’ la stessadi Ottaviano che il 9 febbraio 1993 ladi ‘don Raffaele’ lascio’ dopo anni di latitanza, coperta dal suo sacerdote confessore, invitata anche dala consegnarsi. La donna era sfuggita il 12 settembre 1981 a un blitz nel castello Mediceo, 50 stanze comprato da Cutolo dalla marchesa Maria Capece Minutolo per 270 milioni nel quale la polizia arresto’ diversi componenti di puntaNuova camorra organizzata e sequestro’ documenti e mappe. Rosetta doveva ...

