Università L'Aquila, riparte la didattica in presenza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'Aquila - Seguendo un principio di cautela, l'Università degli Studi dell'Aquila ritiene che l'attuale situazione epidemiologica non consenta la ripresa delle attività formative del secondo semestre nelle modalità ordinarie. Gli studenti, si legge in una nota dell'ateneo, saranno comunque messi nelle condizioni di proseguire e concludere il percorso formativo, svolgere le sedute di laurea e sostenere gli esami previsti nell'osservanza di rigorose misure di sicurezza. Pertanto, le attività del secondo semestre si svolgeranno secondo regole valide dal 6 marzo 2021 e sino a nuova disposizione o a interventi delle autorità competenti a livello regionale o nazionale e in relazione all'evoluzione della pandemia. Tutte le attività si conformeranno alle vigenti norme di sicurezza e prevenzione del rischio pandemico, con particolare riguardo ...

