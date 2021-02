“Un messaggio di fiducia per tutti gli italiani”

Leggi su udine20

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Un discorso di alto profilo, da statista, assolutamente all’altezza delle aspettative. Un programma di Governo che analizza e affronta le necessità del presente e progetta strategicamente il futuro. Undirivolto non soltanto al Parlamento, ma agli, nel qualepossono riconoscersi”. È questo, in sintesi, il commento della presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli alle linee programmatiche enunciate oggi in Senato dal presidente Mario Draghi. “Già nella prima frase del discorso – sottolinea la presidente di Confindustria Udine – abbiamo ascoltato due parole chiave: responsabilità e dovere, con un preciso richiamo all’unità per fare le riforme e, allo stesso tempo, affrontare anche l’emergenza. Per avviare una nuova ricostruzione dell’Italia guardando alle prossime ...