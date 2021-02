Troppi contagi e paura delle varianti | scuole chiuse fino a marzo in un comune sannita

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCircello (Bn) – Stop alla didattica in presenza per gli studenti, di ogni ordine e grado, neldi Circello. Ieri il sindaco Gianclaudio Golia, riunito con il COC, e sentito il parere tecnico dei medici, ha predisposto la chiusura dei plessi scolasticial 27 febbraio. A preoccupare il sindaco Golia è l’aumentare deida Covid-19 e dei rischi derivanti dalle nuovedel virus. In collaborazione con l’Asl di Benevento, sarà effettuato uno screening sulla popolazione studentesca del paese. I modelli di prenotazione per gli esami saranno disponibili sui sitirispettivee sul sito istituzionale deldi Circello. Le adesioni dovranno essere inviate entro ...

Circello (Bn) – Stop alla didattica in presenza per gli studenti delle scuole, di ogni ordine e grado, nel comune di Circello. Ieri il sindaco Gianclaudio Golia, riunito con il COC, e sentito il parer ...