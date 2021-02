Calcio_Bros : RT @Gazzetta_it: #Toloi da oggi è italiano e punta la #Nazionale. Al c.t. #Mancini può essere utile... - Monsieur_Mehdi : RT @Gazzetta_it: #Toloi da oggi è italiano e punta la #Nazionale. Al c.t. #Mancini può essere utile... - diamen231 : RT @Gazzetta_it: #Toloi da oggi è italiano e punta la #Nazionale. Al c.t. #Mancini può essere utile... - sportli26181512 : Toloi da oggi è italiano: via libera della Fifa. Al c.t. Mancini può essere utile...: Toloi da oggi è italiano: via… - Gazzetta_it : #Toloi da oggi è italiano e punta la #Nazionale. Al c.t. #Mancini può essere utile... -

Ultime Notizie dalla rete : Toloi oggi

La Gazzetta dello Sport

Un nuovo azzurro per Mancini. Rafael, brasiliano dell'Atalanta, avi di Treviso, daè italiano. La Fifa ha dato l'okay alla richiesta della Federcalcio e, da questo momento, il difensore di Gasperini è selezionabile in azzurro. ...Aggiungiamo però che tra i nerazzurriassente annunciato sarà, fermato dal giudice sportivo. (agg Michela Colombo) FOCUS SPEZIA Per le probabili formazioni di Serie A , vogliamo ora ...Il Napoli, domenica 21 febbraio alle 18 al Gewiss Stadium, si ritroverà di fronte una gatta in meno da pelare. Il punto interrogativo dell’Atalanta alla ripresa degli allenamenti del martedì pomeriggi ...Gent.ma Redazione, Nel bel mezzo di questa pandemia, in maniera del tutto casuale ho ricevuto la proposta di partecipare a una nuova edizione del Fantacalcio, quella in versione M ...