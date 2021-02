Tempesta di neve negli Stati Uniti | 21 morti

Leggi su improntaunika

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Ventuno vittime e milioni di persone rimaste senza elettricità, è questo il bilancio delladi. Un freddo rigido e da record sta colpendo da giorni il sud e il Midwest del Paese. In alcune zone le temperature sono scese anche fino a -28° e particolarmente critica è la situazione in Texas, come riporta il Guardian. Centinaia, invece, le persone rimaste intossicate dopo aver acceso i motori delle auto nel tentativo di riscaldarsi. A Chicago una nevicata di quasi mezzo metro ha portato le autorità locali a chiudere le scuole, mentre nel North Carolina, che si affaccia sempre sulla costa atlantica, c’è stato un tornado che ha provocato diversi danni. Ci sono state interruzioni del servizio elettrico dovute al gelo anche...