Sondaggio Emg Adnkronos | varianti | 3 italiani su 10 chiuderebbero Superiori

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tresu dieci sarebbero favorevoli a chiudere le scuole, viste le ultime evoluzioni dell’emergenza Covid e l’allarme per le nuove, mentre sei su dieci ritengono preferibile ad andare avanti con il sistema misto presenza-didattica a distanza. E’ quanto emerge da unEmg-Different/. Alla domanda ‘considerando le ultime evoluzioni del Coronavirus e l’arrivo delle nuovein Italia, secondo lei cosa sarebbe meglio?’ il 62% degli intervistati risponde ‘continuare con il sistema misto presenza e didattica a distanza’, mentre il 30% vorrebbe ‘tornare a chiudere le scuole’ e l’8% preferisce non rispondere. Tra chi è favorevole ad andare avanti con il sistema misto il 64% sono uomini e il 61% donne. La maggior ...

L'ultimo sondaggio è di: SWG per Tg La7 del 15 febbraio Lega - 23,5 (-0,5% rispetto al 8 febbraio) FI - 8,2% (+0,2%) Italia Viva - 3,4% (-0,2%) Supermedia Youtrend del 5 febbraio. Nella media dei sondaggi settimanali di 5 istituti di ricerca (Swg, Euromedia, Index Reserch, Emg e Demos&p.) elaborata da Termometro politico i grillini scendono sotto la soglia del 15 per cento. Tra chi è favorevole ad andare avanti con il sistema misto, il 64% sono uomini e il 61% donne. La maggior parte degli italiani (55%) è d'accordo: il nuovo governo di Mario Draghi dovrebbe essere formato da un mix di figure tecniche e politiche.