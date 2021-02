Serie C 2020/2021, il Bari vince di misura contro il Monopoli: a segno Cianci (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Bari vince di misura contro il Monopoli nella venticinquesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. Decisiva la rete di Cianci al minuto 83 del secondo tempo. Gli uomini di Carrera restano sulla scia dell’Avellino e salgono a quota 45 punti a solo due lunghezze di distanza dai lupi secondi, mentre il Monopoli spreca l’occasione di allontanarsi dalla parte bassa della classifica e rimane al quattordicesimo posto a 24 punti. LA CRONACA – Match che fatica a ingranare nelle prime battute di gioco con il Bari che gestisce il possesso del pallone ma la prima vera occasione ce l’ha il Monopoli al 12?: sull’assist in sforbiciata di Paolucci, Tazzer incrocia bene il diagonale, ma il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ildiilnella venticinquesima giornata del girone C di. Decisiva la rete dial minuto 83 del secondo tempo. Gli uomini di Carrera restano sulla scia dell’Avellino e salgono a quota 45 punti a solo due lunghezze di distanza dai lupi secondi, mentre ilspreca l’occasione di allontanarsi dalla parte bassa della classifica e rimane al quattordicesimo posto a 24 punti. LA CRONACA – Match che fatica a ingranare nelle prime battute di gioco con ilche gestisce il possesso del pallone ma la prima vera occasione ce l’ha ilal 12?: sull’assist in sforbiciata di Paolucci, Tazzer incrocia bene il diagonale, ma il ...

