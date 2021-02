Scienze Aziendali Isfoa, si laurea il manager Antonino Codispoti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Stefano Masullo magnifico rettore Isfoa ha conferito al candidato Antonino Codispoti il Diploma di laurea Magistrale in Tecnica Industriale-Commerciale. Il titolo, rilasciato dalla Facoltà Isfoa di Scienze Aziendali, contenpla la specializzazione in Gestione del Rischio nelle Imprese. Il conferimento a Milano nel corso di una cena nel noto Ristorante di corso Como l‘Osteria del Gambero Rosso. Antonio Codispoti è risultato tra i più brillanti studenti del proprio corso. Meritatamente la laurea in Tecnica Industriale e Commerciale è stata conseguita con una tesi brillante e con il massimo punteggio. Antonino Codispoti dal 1988 è un brillante dirigente assicurativo. Noto sia per le capacità tecnico ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Stefano Masullo magnifico rettoreha conferito al candidatoil Diploma diMagistrale in Tecnica Industriale-Commerciale. Il titolo, rilasciato dalla Facoltàdi, contenpla la specializzazione in Gestione del Rischio nelle Imprese. Il conferimento a Milano nel corso di una cena nel noto Ristorante di corso Como l‘Osteria del Gambero Rosso. Antonioè risultato tra i più brillanti studenti del proprio corso. Meritatamente lain Tecnica Industriale e Commerciale è stata conseguita con una tesi brillante e con il massimo punteggio.dal 1988 è un brillante dirigente assicurativo. Noto sia per le capacità tecnico ...

