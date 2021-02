Sanremo 2021, tampone positivo per Moreno Conficconi degli Extraliscio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Covid incombe al Festival di Sanremo 2021: Moreno Conficconi degli Extraliscio è risultato positivo al primo test antigienico effettuato oggi al Teatro Ariston. Secondo protocollo covid, i tamponi sono effettuati nell’area esterna alla storica location della kermesse canora prima dell’accesso dei musicisti alle prove. Sanremo 2021, Moreno Conficconi degli Extraliscio positivo al primo tampone Insieme a Moreno Confficoni il Biondo ed il resto della band che non ha avuto accesso al Teatro Ariston per le prove composta da Mirco Mariani, Mauro Ferrara insieme a Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Covid incombe al Festival diè risultatoal primo test antigienico effettuato oggi al Teatro Ariston. Secondo protocollo covid, i tamponi sono effettuati nell’area esterna alla storica location della kermesse canora prima dell’accesso dei musicisti alle prove.al primoInsieme aConfficoni il Biondo ed il resto della band che non ha avuto accesso al Teatro Ariston per le prove composta da Mirco Mariani, Mauro Ferrara insieme a Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, è ...

