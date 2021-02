Porto-Juventus, l’amarezza di Danilo: “Le partite iniziano dal 1? e dallo 0-0. Prestazione? Abbiamo regalato troppo” (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'esterno bianconero, Danilo, commenta la sconfitta al"do Dragao". Dopo il triplice fischio del match valevole per gli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Juventus, terminato 2-1, l'esterno destro bianconero è intervenuto ai microfoni del format "Sky Sport" per commentare la sconfitta rimediata nella gara di OPorto. Di seguito le sue dichiarazioni del ventinovenne brasiliano."Amarezza per la Prestazione? Sicuramente. Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, contro un avversario che prepara bene queste partite, ma non si può regalare tanto come Abbiamo fatto stasera. Il Porto che ci aspettavamo? Sapevamo che partite sarebbe stata. Dobbiamo pensare che le partite iniziano ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'esterno bianconero,, commenta la sconfitta al"do Dragao". Dopo il triplice fischio del match valevole per gli ottavi di finale di Champions League tra, terminato 2-1, l'esterno destro bianconero è intervenuto ai microfoni del format "Sky Sport" per commentare la sconfitta rimediata nella gara di O. Di seguito le sue dichiarazioni del ventinovenne brasiliano."Amarezza per la? Sicuramente. Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, contro un avversario che prepara bene queste, ma non si può regalare tanto comefatto stasera. Ilche ci aspettavamo? Sapevamo chesarebbe stata. Dobbiamo pensare che le...

