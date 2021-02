TV7Benevento : Pd: Vaccari, 'ho sottovalutato seconda parte tweet, io sempre per inclusività'... -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccari sottovalutato

La Sicilia

... Money, Fiorella, Acini,, Bartolocci, Makulova, Acquafredda (35 st Conti), Quirini, Coletta,... Ci aspettavamo un avversario difficile e così è stato: non abbiamo minimamentela ...... Money, Fiorella, Acini,, Bartolocci, Makulova, Acquafredda (35 st Conti), Quirini, Coletta,... Ci aspettavamo un avversario difficile e così è stato: non abbiamo minimamentela ...Roma, 17 feb, (Adnkronos) - "Ho sottovalutato la seconda parte di un tweet, ammesso l’errore e chiesto scusa per il termine che è stato usato. Chiunque mi conosce sa che quelle parole non appartengono ...