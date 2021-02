Omicidio nella notte a Formia | muore un 17enne

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Questaha perso la vita un, il giovane è stato accoltellato da persone ignote. Le persone rimase coinvolte sarebbero in tutto quattro: l’aggressore, tre feriti e la vittima. Due si trovano adesso in ospedale ma non in pericolo di vita, mentre uno di loro è in gravi condizioni, anche se fortunatamente non rischia la vita. Il giovane, invece, è apparso subito gravissimo, ma quando sono arrivati i soccorsi era ancora in vita. Sfortunatamente è spirato poco dopo essere arrivato al nosocomio. Il ragazzo è stato ferito intorno alla 20.30, dopo la chiusura dei locali, nei pressi di un McDonald’s. Come riportato da Il Messaggero, potrebbe essersi trattato di una maxirissa. Almeno in 10 hanno partecipato. Sembrerebbe che intorno alle 20 un gruppo di ragazzi in motorino abbia avvicinato il giovane ...