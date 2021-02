“Oggi è un gran bel giorno”. Francesca Fialdini torna a parlare. E non poteva dare notizia più bella (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Francesca Fialdini, la bravissima conduttrice di ‘Da Noi…a ruota libera’, è positiva al coronavirus come aveva annunciato nei giorni scorsi. Una settimana fa aveva comunicato ai suoi fan: “Mi sottopongo spesso a tampone e ieri prima di andare a lavoro ho preferito passare dalla farmacia. E così l’ho scoperto. La mia squadra grazie al cielo sta bene”. Nell’appuntamento della scorsa settimana a presentare la trasmissione ci aveva pensato l’artista Nek, che potrebbe bissare anche domenica prossima. Adesso la presentatrice Rai è tornata a farsi sentire sui social network ed ha aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni di salute. Tutti, colleghi compresi, sperano di rivederla all’opera in televisione il prima possibile. La sua assenza nel piccolo schermo si sta facendo sentire eccome, ma purtroppo la malattia è sempre ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021), la bravissima conduttrice di ‘Da Noi…a ruota libera’, è positiva al coronavirus come aveva annunciato nei giorni scorsi. Una settimana fa aveva comunicato ai suoi fan: “Mi sottopongo spesso a tampone e ieri prima di ana lavoro ho preferito passare dalla farmacia. E così l’ho scoperto. La mia squadra grazie al cielo sta bene”. Nell’appuntamento della scorsa settimana a presentare la trasmissione ci aveva pensato l’artista Nek, che potrebbe bissare anche domenica prossima. Adesso la presentatrice Rai èta a farsi sentire sui social network ed ha aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni di salute. Tutti, colleghi compresi, sperano di rivederla all’opera in televisione il prima possibile. La sua assenza nel piccolo schermo si sta facendo sentire eccome, ma purtroppo la malattia è sempre ...

