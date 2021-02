Nasce la nuova cosa a sinistra, al via l’operazione del Partito di Conte (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tanto tuonò che alla fine piovve: Nasce la nuova cosa di sinistra. Sembra che Giuseppe Conte avrà il suo Partito, a lui il compito di mantenere anche i consensi. Conte (Facebook)Lo avevano detto, e così hanno serrato i ranghi. In attesa del discorso alla Camera di questa mattina con cui il Presidente Mario Draghi chiederà la fiducia, Partito democratico, Leu e movimento cinque stelle hanno costituito un nuovo intergruppo parlamentare. Il progetto che era nelle intenzioni di Zingaretti ormai è quasi compiuto. Roma sarà il prossimo banco di prova. La notizia arriva con una nota congiunta dei capigruppo al Senato di M5s, Ettore Licheri, del Pd, Andrea Marcucci, e di Leu, Loredana De Petris. “Alla vigilia del voto di fiducia al nuovo ... Leggi su chenews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tanto tuonò che alla fine piovve:ladi. Sembra che Giuseppeavrà il suo, a lui il compito di mantenere anche i consensi.(Facebook)Lo avevano detto, e così hanno serrato i ranghi. In attesa del discorso alla Camera di questa mattina con cui il Presidente Mario Draghi chiederà la fiducia,democratico, Leu e movimento cinque stelle hanno costituito un nuovo intergruppo parlamentare. Il progetto che era nelle intenzioni di Zingaretti ormai è quasi compiuto. Roma sarà il prossimo banco di prova. La notizia arriva con una nota congiunta dei capigruppo al Senato di M5s, Ettore Licheri, del Pd, Andrea Marcucci, e di Leu, Loredana De Petris. “Alla vigilia del voto di fiducia al nuovo ...

