Messa in sicurezza del ponte sul Savio: previsto a marzo l'inizio dei lavori (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il finanziamento complessivo dell'opera ammonta a oltre 22mila euro ed è sostenuto sia dal Comune di Ravenna che da quello di ... Leggi su ravennatoday (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il finanziamento complessivo dell'opera ammonta a oltre 22mila euro ed è sostenuto sia dal Comune di Ravenna che da quello di ...

emergenzavvf : #AscoliPiceno, spento dai #vigilidelfuoco l'#incendio della copertura di un capannone nella zona dell'interporto: i… - emergenzavvf : #Maltempo, intervento sul raccordo autostradale #Avellino-#Salerno, al km 28.600, per una frana che ha interessato… - emergenzavvf : ?? Maxi tamponamento autostrada #A32 #Torino - Bardonecchia: soccorse dai #vigilidelfuoco 20 persone rimaste bloccat… - SIENANEWS : Saranno destinate alla messa in sicurezza della viabilità urbana a Quercegrossa le risorse assegnate nei giorni sco… - The_IAM_guy : @Markus70 @eadaimon Fino alla messa in sicurezza, o alla fine dell'emergenza. -