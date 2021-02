Inter | voci su Conte e il futuro di Mourinho | spunta una clausola

gabriel51860837 : @Bonfi37223420 @masolinismo Ma nel buio della sala corrono solo voci infondate, nella realtà del mondo correrà l'in… - InterFanTV : #DerbyMilano - 4: cresce l'attesa dei tifosi dell'#Inter! Le loro voci e opinioni su #InterFanTV! ??… - sportli26181512 : Inter, Suning valuta il rifinanziamento del debito e non la cessione. Bc Partners, piano B con clausola: Le vittori… - cultfootball1 : San Siro vuoto e le voci dei tifosi di Inter e Milan a raccontare le emozioni suscitate dalla 'Scala del Calcio'. C… - RolandVDMerry : @NathanMimsy Tanto a fine stagione l'Inter fallirà (qui ad Appiano Gentile le voci sono assordanti) quindi in ogni caso sarebbe stato tolto -

Ultime Notizie dalla rete : Inter voci

Commenta per primo Le vittorie in campo hanno spento un po' leattorno al futuro societario dell', ma sottotraccia Suning sta continuando a portare avanti non solo una, ma più strade, per capire come risolvere i problemi di liquidità e portare aventi ...L'a suo tempo è stata accostata, Barcellona e PSG idem ma soprattutto la Juventus e il Real ... Una serie di incastri, diche si susseguono da tanto tempo, di accordi, richieste faraoniche da ...L'Inter è nel pieno della stagione, ma un clamoroso scenario per la panchina potrebbe coinvolgere José Mourinho e Antonio Conte ...Gonzalo Villar è diventato protagonista nella Roma di Paulo Fonseca. Un arrivo in sordina nel gennaio 2020, ma una crescita spaventosa.