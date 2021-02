Incendio in ospedale nella notte. Pazienti Covid trasferiti d’urgenza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Acireale, ospedale in fiamme. Una notte di paura presso l’ospedale siciliano Santa Marta e Santa Venera. Le fiamme hanno avuto origine nel blocco scala per poi diffondersi nel giro i poco tempo negli ambienti della struttura. Nello specifico il fumo ha interessato il vano scala e le sale di accoglienza dei piani. Sul posto non solo le squadre dei i vigili del fuoco, ma anche i carabinieri e la polizia. Immediati i soccorsi presso la struttura con all’interno anche 6 Pazienti Covid, poi evacuati. Come riferisce l’Asp l’Incendio è stato domato tempestivamente. Rimangono da accertare le cause da parte dell’apposito personale dell’Uoc tecnico e dell’Uoc Servizio di prevenzione e protezione. Nessuna forma di intossicazione per Pazienti e personale sanitario, seppur alta la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Acireale,in fiamme. Unadi paura presso l’siciliano Santa Marta e Santa Venera. Le fiamme hanno avuto origine nel blocco scala per poi diffondersi nel giro i poco tempo negli ambienti della struttura. Nello specifico il fumo ha interessato il vano scala e le sale di accoglienza dei piani. Sul posto non solo le squadre dei i vigili del fuoco, ma anche i carabinieri e la polizia. Immediati i soccorsi presso la struttura con all’interno anche 6, poi evacuati. Come riferisce l’Asp l’è stato domato tempestivamente. Rimangono da accertare le cause da parte dell’apposito personale dell’Uoc tecnico e dell’Uoc Servizio di prevenzione e protezione. Nessuna forma di intossicazione pere personale sanitario, seppur alta la ...

