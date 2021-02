Il vulcano più alto d’Europa si è risvegliato: brividi in Sicilia (VIDEO) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A Catania e nelle provincie del luogo arrivano cenere vulcanica e lapilli. Lo spettacolo è pauroso ed al contempo meraviglioso. L’Etna, il vulcano attivo più grande d’Europa, torna ad eruttare. Il vulcano Etna si è formato dalla placca eurasiatica e dalle sue costanti eruzioni ha cambiato costantemente il paesaggio circostante. La colata di lava che si è formata ieri ha dato vita ad una fase “parossistica” del vulcano, che ha sprigionato una forza di eruzione di 1700 metri, con la lava che si è diffusa nella Valle del Bove, fortunatamente lontana dai centri abitati. L’Etna è stata anche inserita come Patrimonio dell’umanità UNESCO nel 2013. LEGGI ANCHE >>> Esplosione sull’Etna spaventa la Sicilia, nube alta 4.500 metri LEGGI ANCHE >>> Catania, cenere dall’Etna: ... Leggi su chenews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A Catania e nelle provincie del luogo arrivano cenere vulcanica e lapilli. Lo spettacolo è pauroso ed al contempo meraviglioso. L’Etna, ilattivo più grande, torna ad eruttare. IlEtna si è formato dalla placca eurasiatica e dalle sue costanti eruzioni ha cambiato costantemente il paesaggio circostante. La colata di lava che si è formata ieri ha dato vita ad una fase “parossistica” del, che ha sprigionato una forza di eruzione di 1700 metri, con la lava che si è diffusa nella Valle del Bove, fortunatamente lontana dai centri abitati. L’Etna è stata anche inserita come Patrimonio dell’umanità UNESCO nel 2013. LEGGI ANCHE >>> Esplosione sull’Etna spaventa la, nube alta 4.500 metri LEGGI ANCHE >>> Catania, cenere dall’Etna: ...

