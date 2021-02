Il Codacons ancora contro il GF Vip 5: “Meglio Barbara D’Urso” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo averne chiesto ripetutamente la chiusura, il Codacons è tornato ancora una volta a prendere di mira il Grande Fratello Vip 5, considerato senza mezzi termini un programma altamente diseducativo, che non dovrebbe andare in onda né nella versione Vip, né in questa Nip. Stavolta a parlare è stato direttamente il Presidente della nota associazione dei consumatori, Carlo Rienzi. Intervistato da “Nuovo Tv”, Rienzi ha definito la trasmissione di Canale 5 un “circo mediatico”. “Sono solamente contenitori di cattivo gusto, volgarità e trash” ha tuonato il Presidente del Codacons, che è arrivato a tirare in ballo Barbara D’Urso, anche lei spesso al centro delle polemiche per i gli ospiti e i contenuti spesso un po’ sopra le righe dei suoi programmi (uno su tutti, “Live – Non è la D’Urso”, ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo averne chiesto ripetutamente la chiusura, ilè tornatouna volta a prendere di mira il Grande Fratello Vip 5, considerato senza mezzi termini un programma altamente diseducativo, che non dovrebbe andare in onda né nella versione Vip, né in questa Nip. Stavolta a parlare è stato direttamente il Presidente della nota associazione dei consumatori, Carlo Rienzi. Intervistato da “Nuovo Tv”, Rienzi ha definito la trasmissione di Canale 5 un “circo mediatico”. “Sono solamente contenitori di cattivo gusto, volgarità e trash” ha tuonato il Presidente del, che è arrivato a tirare in ballo, anche lei spesso al centro delle polemiche per i gli ospiti e i contenuti spesso un po’ sopra le righe dei suoi programmi (uno su tutti, “Live – Non è la”, ...

Simpatia781 : Ma i nostri sono ancora in casa? Quando c.... Li inquadrano???? ???????? Il Codacons ha proprio ragione... #PRELEMI - MarioBro66 : Ancora guai per il GF #gfvip #tzvip #prelemi - viviromatv : A Roma 180mila pratiche sui condoni edilizi sono ancora ferme negli uffici comunali e attendono da 40 anni lo sbloc… - Andy_Rio71 : @RaiUno @VPivetti @VigilanzaT ancora la pivetti? un'altra produzione in quota salvini? MA NON ERA REGISTA LA PIVETT… - Andy_Rio71 : @VigilanzaT ma ancora la pivetti ? un'altra produzione in quota salvini? MA NON ERA REGISTA LA PIVETTI? ?? #Rai… -