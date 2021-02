Il calcio femminile ha scelto il suo futuro | ecco la strategia di sviluppo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) E’ stata presentata ieri nel tardo pomeriggio la nuovadidel. Lo ha fatto il Presidente Gabriele Gravina in persona in collegamento con la trasmissione ‘SkyWomen’. Il piano si inserisce tra gli obiettivi principali che la Federazione si è posta per il quadriennio appena iniziato. Vediamo quali saranno le strategie per raggiungerli da qui al 2025 iniziando dai numeri che fotografano lo stato attuale. Quale crescita neldal 2015? Ci apprestiamo ad analizzare un fenomeno in crescita. I dati forniti dalla federazione parlano infatti di percentuali positive importanti a partire dalla stagione 2014-2015, fino a quella appena conclusa. Il dato che non viene comunicato però è quanto su questo abbia inciso il ...