“Ho l’artrite ma non mi arrendo”. La rincorsa di Deborah, talento di cristallo dall’animo guerriero (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Erano le 19.29 dell’11 febbraio 2018, al PalaTricalle di Chieti l’Italia batteva la Spagna in Fed Cup e il tennis azzurro brindava all’esplosione di una nuova stella. Deborah Chiesa, all’esordio nella competizione a squadre per nazionali, si era resa protagonista di un palpitante match thriller vinto al tie-break del terzo set contro l’iberica Lara Arruabarrena. Una prova di forza e di nervi che aveva lanciato, anche per coloro che non ne avevano seguito il percorso Junior, una splendida atleta dagli occhi di ghiaccio verso platee di assoluto prestigio, come il tabellone principale del Roland-Garros in cui tre mesi più tardi sarebbe arrivata ad un solo punto dal successo contro Belinda Bencic. (Deborah Chiesa – Foto Ray Giubilo) Trentina classe ’96, Deborah con Belinda ha condiviso gran parte della carriera giovanile, essendo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Erano le 19.29 dell’11 febbraio 2018, al PalaTricalle di Chieti l’Italia batteva la Spagna in Fed Cup e il tennis azzurro brindava all’esplosione di una nuova stella.Chiesa, all’esordio nella competizione a squadre per nazionali, si era resa protagonista di un palpitante match thriller vinto al tie-break del terzo set contro l’iberica Lara Arruabarrena. Una prova di forza e di nervi che aveva lanciato, anche per coloro che non ne avevano seguito il percorso Junior, una splendida atleta dagli occhi di ghiaccio verso platee di assoluto prestigio, come il tabellone principale del Roland-Garros in cui tre mesi più tardi sarebbe arrivata ad un solo punto dal successo contro Belinda Bencic. (Chiesa – Foto Ray Giubilo) Trentina classe ’96,con Belinda ha condiviso gran parte della carriera giovanile, essendo ...

