Granada | Montoro | «Per noi è una partita storica»

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Angelha parlato alla vigilia di-Napoli Angel, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia delladi Europa League contro il Napoli.– «Sto bene e ho il giusto entusiasmo. Possiamo giocarcela, per noi è una. Vogliamo dimostrare di essere una grande squadra. Ai tifosi dico avremo voglia di giocarcela, che abbiamo voglia ed ambizione per giocare al meglio questa gara. Faremo di tutto per renderli felici». VOGLIA DI VITTORIA – «Sappiamo da dove veniamo e cosa abbiamo raggiunto. Io e miei compagni abbiamo voglia e ambizione, sappiamo che è una gara difficile ma vogliamo vincere. Tutti in questa squadra vogliono vincere, sappiamo che la ...

Angelha parlato alla vigilia di- Napoli Angel, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Napoli. PARTITA STORICA - "Sto bene e ho il giusto ...L'allenatore delDiego Martinez con il calciatore Angelin conferenza stampa ha presentato la sfida con il Napoli in programma domani in Spagna . Queste le parole del difensore. 'Assenza ...Angel Montoro ha parlato alla vigilia di Granada-Napoli Angel Montoro, centrocampista del Granada, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Napoli. PARTITA ...ranada, Martinez: 'Peccato per le assenze' e Montoro: 'Fabiàn bravo a gestire il gioco'. GRANADA - Diego Martinez, allenatore del Granada, e Angel Montoro, centrocampista del Granada, hanno parlato in ...