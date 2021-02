Governo: Gentiloni cita Draghi, 'non c'è sovranità nella solitudine' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Dobbiamo essere orgogliosi del contributo italiano allo sviluppo dell'Unione europea. Senza l'Italia non c'è l'Europa. Ma fuori dall'Europa c'è meno Italia. Non c'è sovranità nella solitudine. #Draghi". Lo scrive su twitter il commissario Ue, Paolo Gentiloni, citando un estratto dell'intervento del premier Mario Draghi al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Dobbiamo essere orgogliosi del contributo italiano allo sviluppo dell'Unione europea. Senza l'Italia non c'è l'Europa. Ma fuori dall'Europa c'è meno Italia. Non c'è. #". Lo scrive su twitter il commissario Ue, Paolondo un estratto dell'intervento del premier Marioal Senato.

