GF Vip, fan furiosi contro Tommaso Zorzi “Vergognoso è una tua amica”: il piano segreto non piace (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, quasi tutti i concorrenti hanno votato Giulia Salemi. L’influencer italo-persiana ha ricevuto molte nomination tant’è vero che nella notte – subito dopo la diretta – è scoppiata a piangere. A rischiare l’eliminazione ad un passo dalla finale, è anche Stefania Orlando. La concorrente si ritrova infatti al televoto per … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, quasi tutti i concorrenti hanno votato Giulia Salemi. L’influencer italo-persiana ha ricevuto molte nomination tant’è vero che nella notte – subito dopo la diretta – è scoppiata a piangere. A rischiare l’eliminazione ad un passo dalla finale, è anche Stefania Orlando. La concorrente si ritrova infatti al televoto per … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

vip_erella : @jegeralexandra Stefania è stata la prima loro fan ma siete troppo accecati dalla rabbia di non so cosa - giuliadeluca31 : @vip_erella Si ma lei è una fan della coppia lo farà solo per farsi tutti amici amici ?? - dayday33369789 : RT @DMattutina: #exrosmello #rosmello Gf Vip. Il brutto gesto di Adua Del Vesco contro Dayane Mello. Fan furiosi: «È vergognoso» https://t… - Tiziana_Chi : @vip_erella Beh che dire il supporto ce la ha anche da Samantha, Rosalinda e tutti gli altri. Giulia. Quando sta co… - sonoingenua_ : RT @DMattutina: #exrosmello #rosmello Gf Vip. Il brutto gesto di Adua Del Vesco contro Dayane Mello. Fan furiosi: «È vergognoso» https://t… -