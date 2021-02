Gazzetta: A Maradona somministravano farmaci nella birra per tenerlo a bada (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Continua ad infittirsi l’oscura vicenda della morte di Diego Armando Maradona. Mentre proseguono le indagini che hanno portato alla scoperta di alcune firme false apposte dal suo medico personale Luque e di alcune conversazioni tra lui e la psichiatra Agustina Cosachov, da cui è emerso l’abuso di alcool e marijuana – sostanze che a detta dei due specialisti “venivano somministrate a Maradona dal suo entourage per intontirlo ed evitare che disturbasse”, è arrivata anche la testimonianza di Griselda Morel, psicopedadoga di Dieguito Fernando, ultimogenito di Maradona, come riporta la Gazzetta dello Sport “Monona (la cuoca di Maradona, ndr) mi ha più volte raccontato di come il personale di sicurezza sciogliesse delle pillole nella birra o nel vino. Lo facevano prima che ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Continua ad infittirsi l’oscura vicenda della morte di Diego Armando. Mentre proseguono le indagini che hanno portato alla scoperta di alcune firme false apposte dal suo medico personale Luque e di alcune conversazioni tra lui e la psichiatra Agustina Cosachov, da cui è emerso l’abuso di alcool e marijuana – sostanze che a detta dei due specialisti “venivano somministrate adal suo entourage per intontirlo ed evitare che disturbasse”, è arrivata anche la testimonianza di Griselda Morel, psicopedadoga di Dieguito Fernando, ultimogenito di, come riporta ladello Sport “Monona (la cuoca di, ndr) mi ha più volte raccontato di come il personale di sicurezza sciogliesse delle pilloleo nel vino. Lo facevano prima che ...

sportli26181512 : Dalle ultime su Milan e Roma al caso Osimhen: ascolta le notizie del giorno: Dalle ultime su Milan e Roma al caso O… - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Morte #Maradona, non solo alcool e marijuana: 'Cocktail di farmaci per tenerlo a bada' - ETGazzetta : Morte #Maradona, non solo alcool e marijuana: 'Cocktail di farmaci per tenerlo a bada' - napolista : L’allenatore del Braga: “Cristiano Ronaldo e Pelé meglio di Maradona e Messi” Carlos Carvahal ha parlato di CR7 in… - Ellobo26758153 : @NicoAlba21 @istraccu @ZZiliani Sei di Napoli, giusto? Chiedi a Ziliani notizie in merito alle storielle sul Napoli… -