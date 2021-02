"Estetista di me stessa, ora canto D'Alessio" (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Veterana del Festival, ha vinto nelle due categorie e l'ha anche presentato: torna a Sanremo con un nuovo look e con un brano di Gigi Leggi su quotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Veterana del Festival, ha vinto nelle due categorie e l'ha anche presentato: torna a Sanremo con un nuovo look e con un brano di Gigi

Io cambio da prima di essere Arisa, ho sempre bisogno di cambiare: sono un'esteta e un'estetista. ... Quando ci sono troppi problemi, vuol dire che non si è sulla stessa lunghezza d'onda: non ci ...

MUSICA Con “Potevi fare di più” Arisa sarà al 71° Festival di Sanremo. Parte del suo prossimo album, il brano, scritto da Gigi D’Alessio, parla di un momento di liberazione da una relazione tossica. V ...

