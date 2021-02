È successo davvero. Rissa sfiorata negli studi di “Uomini e Donne” tra i due corteggiatori, Maria interviene per placare gli animi. (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne è accaduto qualcosa di veramente inaspettato. Pare che i personaggi televisivi in questione abbiano decisamente faticato a utilizzare dei modi civili e garbati. Per la verità, spesso e volentieri, capita che ci siano delle animate discussioni o delle scenate di gelosia. Fatto sta che, stavolta, sembra che persino la conduttrice sia stata infastidita dai loro atteggiamenti sopra le righe. Armando Incarnato ha perso le staffe e ha spiazzato tutti Ebbene, i protagonisti di questo forte screzio sono stati, per l’appunto, Armando Incarnato, Gianni Sperti e Samantha Curcio. Il Trono Over, quindi, è stato teatro di violenti scontri, e persino la nuova arrivata ha voluto dire la sua, peggiorando forse le cose. Ma vediamo che cosa è successo esattamente. Federica, la new entry del ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Durante l’ultima puntata diè accaduto qualcosa di veramente inaspettato. Pare che i personaggi televisivi in questione abbiano decisamente faticato a utilizzare dei modi civili e garbati. Per la verità, spesso e volentieri, capita che ci siano delle animate discussioni o delle scenate di gelosia. Fatto sta che, stavolta, sembra che persino la conduttrice sia stata infastidita dai loro atteggiamenti sopra le righe. Armando Incarnato ha perso le staffe e ha spiazzato tutti Ebbene, i protagonisti di questo forte screzio sono stati, per l’appunto, Armando Incarnato, Gianni Sperti e Samantha Curcio. Il Trono Over, quindi, è stato teatro di violenti scontri, e persino la nuova arrivata ha voluto dire la sua, peggiorando forse le cose. Ma vediamo che cosa èesattamente. Federica, la new entry del ...

