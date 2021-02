È morto per Covid Claudio Sorrentino, doppiatore di John Travolta, Mel Gibson e Bruce Willis (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È morto ieri sera a Roma a causa del Covid Claudio Sorrentino, attore, conduttore televisivo, doppiatore sin da bambino e voce di tantissime star da Mel Gibson a John Travolta, una delle voci principali di Bruce Willis e fratello della doppiatrice Liliana Sorrentino. Era nato a Roma il 18 luglio del 1945 ed aveva iniziato fin da bambino a dare la sua voce a personaggi che sono entrati nell’immaginario collettivo come Ron Howard ovvero il Richie Cunningham di Happy Days. O ancora ha dato la voce a Bruce Willis in Die Hard - Duri a morire, Die Hard - Vivere o morire e Die Hard - Un buon giorno per morire, a Sylvester Stallone in Cop Land, a Willem Dafoe in L’ultima ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Èieri sera a Roma a causa del, attore, conduttore televisivo,sin da bambino e voce di tantissime star da Mel, una delle voci principali die fratello della doppiatrice Liliana. Era nato a Roma il 18 luglio del 1945 ed aveva iniziato fin da bambino a dare la sua voce a personaggi che sono entrati nell’immaginario collettivo come Ron Howard ovvero il Richie Cunningham di Happy Days. O ancora ha dato la voce ain Die Hard - Duri a morire, Die Hard - Vivere o morire e Die Hard - Un buon giorno per morire, a Sylvester Stallone in Cop Land, a Willem Dafoe in L’ultima ...

