Draghi al Senato | ' Non è un governo nato dal fallimento della politica' - ' Combatteremo la pandemia | faremo le riforme necessarie'

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il primo pensiero che vorrei condividere, nel chiedere la vostra fiducia, riguarda la nostra responsabilità nazionale. Il principale dovere cui siamo chiamati, tutti, io per primo come presidente del ...

Lo dice il premier Marioin Aula al. .Lo dice il premier Marionel discorso programmatico in Aula al. .Le sue prime parole erano state di rammarico proprio per non poter votare la fiducia al governo Draghi. Inizialmente Casini si era lamentato solo di una tosse fastidiosa e insistente, che veniva ..."Governo convintamente europeista, euro irreversibile", dice il Presidente del Consiglio. Governance Recovery a Ministero Economia ...